رئيس كازاخستان يدعو لإدخال التكنولوجيات الجديدة في الاقتصاد

أعرب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف عن تأييده لتطبيق صناعة "العصر الرقمي" في بلاده، وذكر أنه ينبغي إدخال التكنولوجيات الحديثة في اقتصاد البلاد، وخاصة ضمن إطار برنامج التصنيع.

وقال نور سلطان نزارباييف فى رسالته السنوية الموجهة للشعب: "يجب أن يصبح التصنيع "قطارة الجر" لإدخال التكنولوجيات الجديدة التي أصبحت إحدى عوامل الاستقرار الرئيسية في سنوات الأزمة 2014-2015 عندما انخفضت أسعار البترول بشكل حاد".

وأشار إلى أن " من الضروري أن يصبح التصنيع ابتكاريا أكثر ويجب إدخال تكنولوجيات جديدة "بهدف تحديث ورقمنة الشركات مع التركيز على تصدير المنتجات".

وبالإضافة إلى ذلك، وكما أكد نزارباييف، فمن الضروري تنفيذ مشروع رائد بشأن رقمنة المؤسسات الصناعية الكازاخستانية، ثم نشر هذه التجربة على نطاق واسع.

ولاحظ أن رقمنة الاقتصاد قد تحمل في طياتها مخاطر تقليص فرص العمل.

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المصدر: kp.ru

إدوارد سافين