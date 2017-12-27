بوتين: التبادل التجاري مع كازاخستان ازداد بنسبة 34 بالمئة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى نمو التبادل التجاري بين روسيا وكازاخستان بنسبة 34 بالمئة.

وقال بوتين خلال لقائه مع نزارباييف: "أود الإشارة إلى أن علاقاتنا تتطور بنجاح. وبلغ نمو التبادل التجاري بين دولتينا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أكثر من 34 بالمئة. وهذا تحرك جدي إلى الأمام".

وأشار بوتين إلى أن حجم الاستثمارات الروسية المباشرة في اقتصاد كازاخستان بلغ أكثر من 10 مليارات دولار، لكن "أهم من ذلك أننا ننتقل إلى نوعية جديدة لعلاقاتنا".. "بحثنا المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة، وعلاقاتنا في مجال الفضاء، وأقصد ليس فقط استخدام مطار "بايكونور" (الفضائي)، بل وتقدم كازاخستان فيما يخص اكتساب تكنولوجيات جديدة".

وأكد أن التعاون بين روسيا وكازاخستان في المجالات العالية التكنولوجيا ومجال التكنولوجيات الرقمية " له آفاق مستقبلية".

وشدد بوتين على أن كازاخستان "كانت ولا تزال شريكنا الرئيسي في مجال الاقتصاد، وتعتبر شريكا استراتيجيا لنا بشكل عام".

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من جانبه، أكد الرئيس الكازاخستاني على ضرورة التعاون بين البلدين في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشيرا إلى نمو التعاون والتبادل التجاري. واعتبر أن المهمة الرئيسية تكمن في مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين.

هذا، وقد شارك الرئيسان يوم أمس الثلاثاء في اجتماع غير رسمي على المستوى القمة لبلدان رابطة الدول المستقلة، بحثت خلاله قضايا الأمن والاقتصاد وأوجه التعاون في مختلف المجالات.

المصدر: موقع الكرملين

أنطون زوييف