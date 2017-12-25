موسكو تحتضن الثلاثاء قمة لرابطة الدول المستقلة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك الثلاثاء الـ26 ديسمبر في قمة غير رسمية لزعماء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في موسكو.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكرملين أنه من المفترض أن يبحث هذا الاجتماع نتائج الرئاسة الروسية في رابطة الدول المستقلة في عام 2017، وأن يتبادل زعماء الدول الآراء حول تطوير التعاون في مختلف المجالات في إطار هذه المنظمة الإقليمية.

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وبحسب الكرملين، فإن قمة الرابطة ستجري بمشاركة رؤساء أذربيجان إلهام علييف وأرمينيا سيرج ساركسيان، وبيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وكازاخستان نور سلطان نزاربايف، وقرغيزستان سوورونباي جيينبيكوف، ومولدوفا إيغور دودون، وطاجيكستان إمام علي رحمن، وأوزبكستان شوكت ميرضائيوف.

تجدر الإشارة إلى أن رابطة الدول المستقلة تأسست بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وتضم حاليا 11 دولة، وهي كافة الجمهوريات السوفيتية السابقة باستثناء دول البلطيق الثلاث وجورجيا.

المصدر: وكالات

ياسين المصري