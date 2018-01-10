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انقطاع كامل للكهرباء في السودان أثناء خطاب للبشير

مال وأعمال

انقطاع كامل للكهرباء في السودان أثناء خطاب للبشير
Reuters
انقطاع كامل للكهرباء في السودان أثناء خطاب للبشير
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تعرض السودان لانقطاع كامل للتيار الكهربائي اليوم الأربعاء. وتزامن ذلك مع خطاب للرئيس عمر البشير كان منقولا على الهواء في الفضائيات والإذاعات المحلية من الرصيرص بولاية النيل الأزرق.

وأثناء خطاب الرئيس خرجت القنوات الفضائية من البث المباشر جراء الانقطاع الكامل للشبكة الكهرباء، الذي عم جميع مدن البلاد.

وقال المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء في بيان: "ينوه المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء إلى حدوث إطفاء كامل للشبكة، وإنه تجري عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد، وسترجع الكهرباء تدريجيا".

ولاحقا، أفاد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء محمد عبد الرحيم جاويش بأن التيار بدأ يعود إلى مناطق بالخرطوم.

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وتحدث حالات الانقطاع العام للشبكة في السودان من حين لآخر وشهدت غالبية المدن في الرابع من مايو/أيار 2015، ظلاما كاملا بعد انقطاع التيار الكهربائي، بسبب عطل فني طال الخط الناقل بين الخرطوم ومروي.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، تعرضت أغلب المدن السودانية لإطفاء كامل إثر انقطاع التيار الكهربائي، بسبب أعطال أخرجت بعض الوحدات بنظام الحماية الآلي.

المصدر: "سودان تريبيون"

فريد غايرلي

 

 

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