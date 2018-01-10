معمل الأدوية الحكومي الوحيد في سوريا يبحث عن مستثمر

أفادت ناهدة أندورة مديرة الشركة الطبية العربية "تاميكو" بأن معمل الدولة الوحيد لإنتاج الأدوية في سوريا يبحث عن مستثمر وذلك بعد تدمير مقر الشركة الكائن في منطقة المليحة في ريف دمشق.

وأوضحت، ناهدة، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية اليوم الأربعاء: "أنه خلال الحرب تم إجلاء الشركة من بلدة مليحة، التي بقي فيها الإرهابيون لمدة شهر، وقبل مغادرتهم دمروا معظم خطوط الإنتاج، فمن أصل 16 خط إنتاج سلم اثنان فقط، ما انعكس سلبا على الإنتاج".

وأضافت ناهدة أن الشركة باتت تنتج أصنافا قليلة من المضادات الحيوية، في حين، كانت تنتج في الماضي قرابة 140 صنفا من الأدوية، وفي ظل هذا الوضع "أصبحنا الآن نبحث عن مستثمر".

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كما كشفت ناهدة خلال حديثها عن حجم الاستثمارات المطلوبة، وقالت إن ثمن خط الإنتاج الواحد يبلغ قرابة 10 ملايين يورو، وفي ظل العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، والتي تحظر على الشركات الأوروبية توريد معدات لسوريا، وتشتريها خطوط الإنتاج عبر دول أخرى.

وقبل الحرب المدمرة، كان إنتاج الأدوية أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في سوريا، ففي عام 2010 كان ينشط في سوريا 72 معمل أدوية كانت توفر أكثر من 90% من طلب البلاد المحلي، بالإضافة لتصدير جزء من الإنتاج إلى دول الشرق الأوسط.

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي