مصر تتوقع تراجع التضخم إلى 10-12% في 2018

توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، استمرار انحسار معدل التضخم في البلاد، ووصوله إلى 10%-12% في 2018.

تأتي تصريحات الجارحي بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هبوط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في ديسمبر/كانون الأول إلى 21.9%، مقارنة مع 26% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف الجارحي، وهو المتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن تحول وتيرة تضخم أسعار المستهلكين للتراجع هو "مؤشر أكثر من جيد ويضعنا على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام".

إقرأ المزيد

وتخلت مصر، التي تعتمد اعتمادا كثيفا على الواردات، عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر/تشرين الثاني من 2016 لتنخفض قيمة العملة إلى النصف تقريبا منذ ذلك الحين.

وتوقع الجارحي أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى أقل من 20% الشهر المقبل، وقال: "قد نسجل 19 بالمئة".

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي