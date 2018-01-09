معدل التضخم في فنزويلا يبلغ 2616% في 2017

أعلن البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر المعارضة عليه، أن معدل التضخم في البلاد بلغ العام الماضي 2616%، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال عضو في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان إن معدل التضخم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 85% لينهي بذلك التضخم العام 2017 عند 2616%، مشيرا إلى أن فنزويلا شهدت العام الماضي تراجعا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15%.

وذكرت "رويترز" أن الحد الأدنى الشهري للأجور في فنزويلا تمت زيادته في يناير/كانون الثاني الماضي بمقدار 40%، لكنه رغم ذلك لم يتجاوز الدولارين، بعد الأخذ بعين الاعتبار سعر صرف العملة الوطنية في السوق السوداء، والتي انخفضت في ديسمبر/كانون الأول بنحو 35%.

يشار هنا إلى صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ معدل التضخم في فنزويلا في 2018 قرابة 2350%، مع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6%.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي