الأردن يعلن عن أسعار جديدة للخبز!

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، اليوم الاثنين، عن الأسعار الجديدة التي طرحتها الحكومة للخبز، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع فبراير/شباط القادم.

وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: "خبز (الكماج) الكبير سيباع بسعر 32 قرشا للكيلو والصغير 40 قرشا، بينما سيباع خبز الطابون المشروح والوردة والمنقوش بسعر 35 قرشا للكيلو".

وأشار القضاة إلى أنه تم تثبيت الأسعار الجديدة للخبز لمدة سنة كاملة، نظرا لوجود مخزون استراتيجي من القمح يغطي استهلاك الأردن لسنة كاملة، في حين تم تثبيت أسعار المنتجات الأخرى للمخابز وعدم تغييرها.

ونوه الوزير الأردني في حديثه إلى أن "أسعار الخبز بالأردن تعتبر الأقل بين الدول المجاورة، إذ يباع حاليا بسعر 16 قرشا للكيلو فيما يباع بنحو 60 قرشا في فلسطين، و35 قرشا في السعودية، والعراق 58 قرشا، والإمارات 55 قرشا، ولبنان 48 قرشا، ومصر 35 قرشا، رغم انخفاض كلفة الإنتاج فيها مقارنة مع الأردن".

وأكد القضاة أنه في حال طرأت تغييرات على معادلة تصنيع الخبز سواء كان ذلك بارتفاع أسعار القمح عالميا أو مادة الديزل فإن الحكومة ستقوم بتعويض المخابز عن هذا الارتفاع من خلال تخفيض سعر الطحين عليهم.

إقرأ المزيد

وفيما يتعلق بتأثير رفع الدعم عن الخبز على منتجات المطاعم أكد الوزير أن المطاعم الشعبية ملتزمة بقوائم أسعار محدد معفية من ضريبة المبيعات وأثر كلفة الخبز محدود جدا ولن يكون هناك تأثير على أسعار السندويشات بالمطاعم الشعبية، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد بين الجهات المعنية لإعادة النظر بالأسعار بعد دراستها.

وأكد القضاة أن الحكومة لن تخرج من عملية استيراد مادة القمح كونها سلعة استراتيجية لتوفير مخزون يغطي لمدة لا تقل عن عام كامل علاوة على أنّها جزء من مادة القمح يستخرج منه مادة النخالة التي تستخدم كأعلاف للمواشي.

المصدر: بترا

أحمد باديان