البحرين ترفع أسعار البنزين لدعم الميزانية
Reuters
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قالت وكالة أنباء البحرين نقلا عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز إن البحرين رفعت أسعار البنزين اليوم الاثنين لجعلها أكثر اقترابا من المستويات الدولية.
وارتفع سعر البنزين "أوكتين91" إلى 140 فلسا للتر (37 سنتا أمريكيا) من 125 فلسا، في حين، زاد سعر البنزين "أوكتين92" إلى 200 فلس للتر من 160 فلسا. ورغم هذه الزيادة فإن أسعار البنزين في البحرين تبقى بين الأدنى في العالم.
وتواجه ميزانية الدولة الخليجية الصغيرة ضغوطا شديدة من تكلفة الدعم، الذي يبقي أسعار الوقود منخفضة، ولم تذكر الوكالة حجم الأموال التي ستدخرها الحكومة من رفع أسعار البنزين.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي
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