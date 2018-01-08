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موسكو: لا ننوي الخروج من منظمة التجارة العالمية

مال وأعمال

موسكو: لا ننوي الخروج من منظمة التجارة العالمية
Sputnik
وزارة التنمية الاقتصادية الروسية
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أكدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن موسكو لا تبحث مسألة الخروج من عضوية منظمة التجارية العالمية بعد مطالبة الاتحاد الأروبي عبر المنظمة روسيا بتعويضات تقدر بنحو 1.4 مليار يورو.

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وتطالب بروكسل بتعويضات بقيمة 1.4 مليار يورو بسبب قيود كانت فرضتها موسكو على استيراد لحوم الخنزير من الدول الأوروبية، وجاءت هذه القيود في إطار الرد الروسي على العقوبات الأوروبية، التي فرضت على روسيا في 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وكان فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للعلاقات الدولية قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا ستنظر في إمكانية الخروج من منظمة التجارية العالمية إذا لم ينصفها قرار المنظّمة بشأن مطالب الاتحاد الأوروبي.

وتوترت العلاقات بين الدول الغربية وروسيا منتصف العام 2014 بعد عودة القرم إلى قوام روسيا وبسبب موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، فقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد والأوروبي عقوبات اقتصادية ضد روسيا، والتي ردت بدورها بإجراءات تمثلت بحظر استيراد عدد من المنتجات الزراعية والغذائية من الدول المنخرطة في العقوبات.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

 

 

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