السيسي يفتتح 3 مشاريع كبرى

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين افتتاح 3 مشروعات كبرى تضمنت 1840 وحدة سكنية بمدينة الـ10 من رمضان، والمرحلة الأولى من محطة مياه القاهرة الجديدة، وكوبرى الفنجرى.

وقال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولى، بحسب ما أفادت به الصحفة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "نفتتح اليوم في مدينة العاشر من رمضان، 1240 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، جنوب غرب الحي العاشر بتكلفة 166 مليون جنيه (حوالي 9.37 ملايين دولار)، و600 وحدة شمال الحي الحادي عشر بتكلفة 80 مليون جنيه (4.52 ملايين دولار)".

وأشار إلى أن عدد سكان مدينة العاشر من رمضان تضاعف من 400 ألف نسمة عام 2014 إلى حوالي مليون نسمة عام 2017، وذلك بفضل توافر جميع الخدمات والمرافق التي نفذتها وزارة الإسكان في المدينة.

وأضاف وزير الإسكان: "نفتتح اليوم أيضا المرحلة الأولى من محطة مياه القاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 3 مليارات جنيه (169 مليون دولار)، وهو مشروع مهم جدا، واجه تحديات كبيرة فى التنفيذ، وتمكنت الوزارة من الانتهاء منه، وتشغيله".

كذلك أشار إلى افتتاح جسر بمحور الفنجري بطول حوالي 1.5 كم بتكلفة نحو 306 ملايين جنيه (17.28 مليون دولار).

(الدولار = 17.7 جنيه مصري)

المصدر: "وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية"

فريد غايرلي