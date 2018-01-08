الملك سلمان يحرم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، أن الملك سلمان أصدر تعليمات بعدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك، مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

خادم الحرمين الشريفين يصدر توجيهاته الكريمة بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت.https://t.co/iw9wK1xcoX#واسpic.twitter.com/Tz5mMQj4NP — واس (@spagov) January 8, 2018

وكان العاهل السعودي قد أوعز بصرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية الحالية. وبحسب الأمر الملكي فقد أمر الملك سلمان "بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال (266 دولارا) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة".

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كما أمر أيضا "بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال (1333 دولارا) للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة".

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي