انتعاش القطاع السياحي الأردني

أعلنت وزيرة السياحة الأردنية، لينا عناب، أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 12.8% وأن القطاع السياحي الأردني اتّصف بعدد من المؤشرات الإيجابية خلال 2017.

وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة السياحة الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد أشارت عناب إلى أن "القطاع السياحي حقق العديد من المؤشرات الإيجابية والمشجعة خلال عام 2017 مقارنة مع العام 2016 نتيجة لمجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، لتنشيط حركة السياحة المحلية والوافدة".

إقرأ المزيد

ووفقا للبيان فقد "ارتفع الدخل السياحي بنسبة 12.8% خلال الفترة من شهر يناير ولنهاية نوفمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليحقق 2.989 في حين بلغ الدخل السياحي 2.649 مليار دينار وذلك خلال نفس الفترة من العام 2016".

وأضافت عناب: "عدد سياح النُزل قد ارتفع خلال العام 2017 بنسبة 9.3% مقارنة بالعام الماضي، فقد ارتفع عدد سياح النزل من غالبية الدول، وارتفع عدد سياح النزل من الدول الآسيوية والباسيفيك بنسبة 30.6%، ومن الدول الأوروبية بنسبة 14.2% وسياح الدول العربية بنسبة 5.9% والدول الإفريقية بنسبة 27.9% والدول الأمريكية بنسبة 13.2%، ودول الخليج العربي بنسبة 3.7%".

وبحسب عناب فإن "هذه المؤشرات تعكس حالة الاستقرار التي تتمتع بها المملكة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي من القطاعين العام والخاص لزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة وإطالة مدة إقامتهم في الأردن"، متوقعة أن "تستمر المؤشرات السياحية الإيجابية بالارتفاع خلال العام الحالي 2018 نظرا لقيام الوزارة باتخاذ عدة إجراءات".

المصدر: سبوتنيك

ناديجدا أنيوتينا