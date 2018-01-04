الحكومة المصرية تقر 3 اتفاقيات جديدة

وافقت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، على 3 اتفاقيات بقيمة 1.839 مليار دولار مع الصندوق الكويتي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: "تتضمن الاتفاقية الأولى إنشاء محطة مياه في العريش (شمال شرق) بالاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة إجمالية 12 مليون دينار كويتي (40 مليون دولار).

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وأضافت أن الاتفاقية الثانية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 540 مليون يورو (649 مليون دولار)، لصالح 3 قطاعات هي الطاقة الجديدة والمتجددة، والحماية المجتمعية والسكان، والإصلاحات التشريعية الحكومية.

أما الاتفاقية الثالثة، بحسب نصر، مع البنك الدولي بقيمة 1.150 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل الدفعة الثالثة من القرض.

وتبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على الحكومة 12 مليار دولار خلال 2018، وفقا للبنك المركزي المصري.

ويشترط موافقة مجلس النواب المصري (البرلمان) على أية اتفاقيات تتوصل إليها الحكومة، ثم مصادقة الرئيس عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية حتى تدخل حيز التنفيذ.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا