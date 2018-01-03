السعودية تصدر تأشيرات سياحية لـ65 دولة

أعلن مدير هيئة السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، محمد العمري، أن السعودية ستبدأ العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة، كمرحلة أولى.

وقال العمري، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: " التأشيرة السياحية تصدر لمواطني هذه البلدان شريطة أن تكون عبر منظمي الرحلات والبرامج من شركات سعودية، وفق أنظمة معينة، وستعمل بمسار مختلف عن رحلات المعتمرين والحجاج".

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وبحسب السلطات السياحية في مكة، فإن عدد المستفيدين من رحلات ما بعد العمرة في المرحلة التجريبية، خلال عام 2017، بلغ نحو ثلاثة آلاف معتمر، من أصل 6.7 ملايين.

وأكد مسؤول "مبادرة السعودية وجهة المسلمين"، خالد طاهر، أن "المبادرة" تستهدف أربع شرائح، هم المعتمرون والزوار من المسلمين، والزوار المسلمين من قطاع الأعمال، وضيوف الدولة من المسلمين، والمسافرون العابرون (الترانزيت) من المسلمين.

وحددت "المبادرة" 13 موقعا أثريا و10 متاحف لتكون مصدرا للسياحية الأساسية، مثل زيارة المواقع التاريخية وزيارة التراث العمراني وزيارة المتاحف والمواقع الأثرية، التي تزخر بها مناطق المملكة؛ وكذلك الرحلات البرية، وأيضاً السياحة العلاجية.

وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، قد صرح سابقا، بأن المملكة ستبدأ بإصدار تأشيرات سياحية إلكترونية في الربع الأول من 2018.

المصدر: وكالات

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