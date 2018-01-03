الدولار يحلّق في إيران

سجل سعر صرف الدولار، اليوم الأربعاء، ارتفاعا وصفه مراقبون بـ "القياسي" بحسب الأسعار المنشورة في محال الصرافة في العاصمة طهران.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأنه بحسب السعر المتداول فقد بلغ سعر الدولار، 4355 تومان [العملة الإيرانية] للدولار بينما لم يتجاوز 4200 قبل اندلاع الاحتجاجات التي اجتاحت المدن الإيرانية منذ أسبوع جراء تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ووصفت وسائل إعلام إيرانية الذين يقفون وراء هذا الارتفاع بـ "مثيري الشغب في سوق العملات" على غرار الوصف الذي أطلقته الحكومة على المتظاهرين.

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وتشهد أغلب المدن الإيرانية منذ أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.

وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع ذكرى إخماد تظاهرات وقعت في 2009، احتجاجا على فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، حيث شكك المتظاهرون في نزاهة تلك الانتخابات التي خسرها المرشح الإصلاحي حسين مير موسوي.

المصدر: سبوتنيك

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