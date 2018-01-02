ترامب "يغرّد" مجددا حول احتجاجات إيران

في تعليق جديد على احتجاجات إيران رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ببدء "الشعب الإيراني" التصدي لنظامه الفاسد، متهما سلفه، باراك أوباما، بتقديم أموال للنظام أنفقت لتغذية الإرهاب.

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وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "توتير": "إن الشعب الإيراني، في نهاية المطاف، يعمل ضد النظام الإيراني القاسي والفاسد".

وأضاف ترامب أن كل الأموال، التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما لأفراد النظام الإيراني "بمثل هذه الحماسة ذهبت إلى تغذية الإرهاب وإلى جيوبهم"، معتبرا أن "الناس أنفسهم لديهم طعام قليل وتضخم كبير ولا حقوق الإنسان".

واختتم الرئيس الأمريكي تغريدة بالقول: "الولايات المتحدة تراقب"!

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

ويأتي هذا التعليق الجديد، الذي يعرب فيه ترامب عن دعمه للاحتجاجات في إيران، بعد مرور أقل من ساعتين على مطالبة الحكومة الإيرانية الرئيس الأمريكي بالتوقف عن التدخل في شؤون البلاد الداخلية عبر تغريداته في "تويتر"، فيما دعته إلى العناية بمشاكل الولايات المتحدة.

ونصح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي سيد البيت الأبيض أن يولي اهتمامه بالشؤون الداخلية الأمريكية، بدلا من إضاعة وقته بنشر تغريدات على "تويتر" بخصوص الأحداث الأخيرة في إيران.

يذكر أن إيران تشهد منذ 6 أيام مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الأشخاص وبدأت من مدينة مشهد، التي تعد مركزا دينيا مهما في البلاد، لتتوسع لاحقا إلى العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى تنديدا بالغلاء والفساد والسياسات الحكومية الداخلية والخارجية وتردي الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس الحالي، حسن روحاني.

وتتحدث المعلومات الرسمية التي أعلنتها السلطات الإيرانية عبر التلفزيون عن مقتل أكثر من 20 مدنيا و3 رجال أمن خلال الاحتجاجات في مختلف مدن البلاد، إلا أن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إن عدد القتلى يتجاوز الرقم المعلن.

وأكدت الحكومة أن الشرطة اعتقلت مآت المحتجين منذ اندلاع الاضطرابات، منهم 450 في العاصمة وأكثر من 50 في مشهد، متهمة مجموعات من المتظاهرين باللجوء إلى العنف وتخريب الممتلكات العامة.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات من ضمنها "الموت لروحاني" و"الموت للدكتاتور".

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وشددت السلطات الإيرانية، بما في ذلك الرئيس روحاني، على حق الشعب في التظاهر والانتقاد دون الخروج عن إطار القانوني، داعية إلى الهدوء والعمل المشترك مع الحكومة لحل المشاكل العالقة، فيما حملت مع ذلك جهات أجنبية تصفها بـ"الأعداء" المسؤولية عن تصاعد التوتر في البلاد.

بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي مرارا عن دعمه للمحتجين، واعتبر أن النظام الإيراني "قمعي"، و"لن يستمر إلى الأبد".

وتتهم إدارة ترامب الحكومة الإيرانية بأنها تمثل الداعم الأكبر للإرهاب عالميا، وتزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التدخل في شؤون الدول.

كما تواجه إيران اتهامات من قبل البيت الأبيض بـ"انتهاك روح" خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بتسوية الملف النووي الإيراني، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام الحكومة الإيرانية بهذا الاتفاق الدولي.

المصدر: تويتر + وكالات

رفعت سليمان