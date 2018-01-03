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زيادة تتجاوز التوقعات في الأسعار بتركيا

مال وأعمال

زيادة تتجاوز التوقعات في الأسعار بتركيا
Sputnik Руслан Кривобок
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أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين متجاوزا التوقعات.

ووفقا للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد 0.69% على أساس شهري في ديسمبر/ كانون الأول 2017 متجاوزا التوقعات التي أشارت لزيادة 0.5 % في استطلاع لوكالة "رويترز"، ليصعد المؤشر 11.92 % على أساس سنوي.

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وتفوق الزيادة السنوية كثيرا التوقعات البالغة 9.5 % في برنامج الحكومة للأمد المتوسط وهدف البنك المركزي البالغ 5%.

وكذلك، زادت أسعار المنتجين 1.37 %على أساس شهري في ديسمبر/ كانون الأول، بينما بلغت الزيادة على أساس سنوي 15.47 % .

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا

 

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