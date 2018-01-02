النفط يستهل تداولات العام مرتفعا

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، أداء قويا، مع صعود الأسعار لأعلى مستوى منذ منتصف 2015 وسط احتجاجات في إيران.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (12:00 بتوقيت غرينيتش) تداولت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 66.80 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2015.

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كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف إلى 60.40 دولار للبرميل.

وأثّرت الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ نحو أسبوع على صادرات النفط واضطرارها لإعادة دراسة الاحتمالات المتعلّقة بأسعار الوقود.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا