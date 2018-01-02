مصر تحقق نصرا على العجز التجاري

أعلنت وزارة التجارة المصرية في بيان أمس الاثنين، أن العجز التجاري في أول 11 شهرا من عام 2017 انخفض 26 % على أساس سنوي بقيمة 12 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في البيان أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرا من عام 2017 إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 61 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016 في حين زادت الصادرات إلى 20.4 مليار دولار من 18.4 مليار.

وتوقع البيان "ارتفاع الصادرات إلى 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10% عن عام 2016 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار".

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ونقل البيان عن الوزير طارق قابيل، قوله: " القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية".

وتحاول مصر التي تعتمد على الواردات تقليص عجز كبير في الموازنة وتعزيز الصناعات المحلية بعد أن عانت لسنوات من نقص في العملة الصعبة حد من قدرتها على الاستيراد من الخارج وأضر بأنشطة الأعمال.

وتشهد مصر نموا في الصادرات وانخفاضا في الواردات منذ أن حررت سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016 مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريبا.

وفي ديسمبر الماضي، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال زيارته للقاهرة، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده ومصر ارتفع خلال الـ9 أشهر الأخيرة من العام 2017 بمقدار مرة ونصف المرة إلى 4 مليارات دولار.

المصدر: رويترز+وكالات

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