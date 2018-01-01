داغستان ستصدر لحوم الأغنام إلى إيران

يجري العمل على قدم وساق في كيزليار بداغستان لتشييد مسلخ جديد لذبح الخراف وتجهيز لحومها للتصدير إلى السوق الإيرانية.

وتعتزم داغستان توريد لحوم الضأن المبردة إلى إيران بشكل منتظم في عام 2018.

وقال الممثل التجاري لجمهورية داغستان في إيران، أمين علييف إن "حجم تصدير اللحوم سيبلغ 600-700 طن في الشهر".

وذكر أن مؤسسة تجهيز اللحوم لتصديرها إلى إيران، مجهزة بمعدات تكنولوجية جديدة وتعمل بدون بقايا أو نفايات أو هدر.

وأشار إلى أنه تم في أكتوبر - نوفمبر 2017 تصدير من داغستان إلى إيران حمولة عدة شاحنات من اللحوم المبردة وشدد على أن الجانب الإيراني راض عن جودة المنتجات الداغستانية.

وأكد علييف أن إيران مهتمة جدا بتوريد اللحوم من روسيا لأن سعر اللحوم في إيران حاليا مرتفع جدا وهي تستوردها مجمدة من الأرجنتين والبرازيل.

ونوه بأن إيران تضع شروطا صارمة جدا في مجال المواصفات الصحية الخاصة باللحوم المستوردة وهي شروط غير موجود على الأغلب في أية دولة أخرى.

وتطالب السلطات الصحية الإيرانية بوجود مختص من جانبها في أماكن الذبح والتجهيز، وتشدد على ضرورة بطاقة لكل ذبيحة تسجل فيها مكان ووقت الذبح وبعض المعلومات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فقد زار وفد إيراني قبل فترة جمهورية داغستان وتفقد خبراء الوفد المواشي في الحظائر ونوعية العلف المقدم لها وأبدوا رضاهم عن ظروف تواجدها.

المصدر: تاس

ادوارد سافين