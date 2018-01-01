بدء تشغيل الفرع الثاني من خط أنابيب النفط الروسي الصيني

قامت الصين بتشغيل الفرع الثاني من خط أنابيب النفط الروسي-الصيني "موهي – داتشينغ". أفاد بذلك التلفزيون المركزي الصيني.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية الصينية للنفط والغاز (CNPC) أنجزت في نوفمبر من العام الماضي مد وتشييد الفرع الثاني من خط نقل النفط الخام من روسيا إلى الصين " موهي – داتشينغ ".

وذكرت الأنباء التي وردت في تلك الفترة أن الجانب الصيني قام بهذا الشكل بتنفيذ شروط الاتفاق الخاص بإنجاز بناء فرع إضافي لخط أنابيب النفط الروسي-الصيني "موهي – داتشينغ" قبل حلول 1 يناير 2018.

وقالت القناة التلفزيونية الصينية إنه :" تم في 1 يناير 2018 تشغيل وبدء استثمار الفرع الثاني من خط أنابيب النفط الروسي-الصيني " موهي – داتشينغ " بنجاح".

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وذكرت القناة أن الصين قد تستورد عبر هذا الخط حتى 15 مليون طن من النفط الخام في العام.

ومن المعروف أن توريد النفط الروسي من خط أنابيب شرق سيبيريا - المحيط الهادئ "سكوفورودينو- موهي" في عام 2011.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين





