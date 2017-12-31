إيران.. زيادة استهلاك الغاز الطبيعي بسبب البرد

تخطى استهلاك الغاز الطبيعي في إيران مستوى 657 مليون متر مكعب يوميا، على وقع تزايد الاستخدام المنزلي بسبب برودة الطقس.

وأفادت احصائيات شركة الغاز الوطنية الإيرانية بأن حجم الاستهلاك بلغ واقع 657.8 مليون متر مكعب يوم أمس السبت.

وأوضحت الاحصائيات أن حجم إمدادات الوقود الأزرق للمحطات الكهربائية في اليوم المذكور سجل مستوى 151 مليون متر مكعب، فيما استهلك قطاع الصناعات الأساسية 92.5 مليون متر مكعب.

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وأضافت أن القطاع المنزلي والتجاري استحوذ على النسبة الأكبر، عبر استهلاك 414.3 مليون متر مكعب، بارتفاع عن الفترات السابقة وذلك بسبب تدني درجات الطقس.

ولفتت الشركة الوطنية الى أن صادرات الغاز لدول الجوار بلغت إجمالي 41.8 مليون متر مكعب.

المصدر: "وكالة فارس للأنباء"

فريد غايرلي