الصين تشدد القيود على البطاقات المصرفية

قالت هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي بالصين إنها ستفرض حدا أقصى يبلغ 100 ألف يوان (15370 دولارا) سنويا لعمليات السحب في الخارج باستخدام بطاقات مصرفية صينية محلية.

وذكرت هيئة النقد الأجنبي التابعة للدولة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن الأفراد الذين يتجاوزون الحد السنوي سيمنعون من المعاملات الخارجية بقية العام وعام إضافي.

وتسعى الحكومة الصينية من هذا الإجراء للحد من عمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي.

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وقال البيان إنه بموجب القواعد الجديدة ستقدم هيئة النقد الأجنبي قائمة يومية بأسماء الأفراد المحظور عليهم القيام بعمليات سحب خارجية باستخدام بطاقات مصرفية.

وأضاف أن مستخدمي البطاقات المحلية سيمنعون أيضا من سحب أكثر من عشرة آلاف يوان يوميا في الخارج. وسيبدأ سريان القواعد الجديدة من مطلع يناير/كانون الثاني، وسيتعين على البنوك تطبيق التعديلات المذكورة بحلول أبريل/نيسان 2018.

(الدولار=6.5063 يوان صيني)

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي