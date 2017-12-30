مصر.. تعليمات بوقف الاعتماد على القروض الخارجية

كشفت لجنة "الخطة والموازنة" في البرلمان المصري، عن أن تعليمات عليا صدرت للمجموعة الاقتصادية بالحكومة، للتقليل من الاعتماد على القروض الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة حسين عيسى: "هناك خطة استثمارية وضعتها مصر للارتقاء بالاقتصاد بعيدا عن فكرة الحصول على قروض، في مقدمتها جذب استثمارات مباشرة جديدة للبلاد، وطرح سندات دولارية في الأسواق".

وأضاف عيسى: "سيزور وفد من صندوق النقد الدولي القاهرة في شهر مايو/أيار المقبل، لإعداد التقرير الخاص بصرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر"، مشيرا إلى أن "مصر تنتظر صرف الشريحة الرابعة في شهر يونيو/حزيران المقبل، لكن ذلك سيتوقف على التقرير، الذي يعده الوفد خلال زيارته للقاهرة".

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وأشار عيسى إلى أن "الحكومة ستوجه الشريحة الثالثة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى، ومشروعات البنية التحتية التي تخص رفع معاناة المواطن المصري".

وكانت مصر قد حصلت على شريحتين من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يشار هنا إلى أن مصر أعلنت زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 4.7 مليار دولار، وزيادة حجم التجارة الخارجية لتبلغ 66 مليار دولار، وذلك منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف.

المصدر: "EremNews"

فريد غايرلي