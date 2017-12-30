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أموال "أمازون" تثير حسد ترامب

مال وأعمال

أموال
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة "مكتب البريد الأمريكي" لزيادة الرسوم، التي يتقاضاها مقابل نقله الطرود لعملاق التجزئة الإلكتروني "أمازون" وشركات آخرى.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لماذا يقوم مكتب البريد، الذي يخسر المليارات في السنه، بتقاضي أجور ضئيلة من أمازون وغيرها، ما يساهم في غنى أمازون وفقر خدمة البريد الأمريكية، يجب أن يتقاضى المكتب أكثر بكثير".

جاء ذلك بعد أن أظهر تقرير لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن ثروة مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "أمازون"، جيف بيزوس، زادت بمقدار 34.2 مليار دولار في 2017، ليتصدر بيزوس قائمة أغنى أغنياء العالم للمرة الأولى.

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و"مكتب البريد الأمريكي" هو عبارة عن وحدة مستقلة في الحكومة الفيدرالية، ولا تحصل على الأموال الضريبية لتغطية نفقات التشغيل، ويعاني المكتب، الذي يقوم بنقل 62% من طرود "أمازون" خلال فترة الأعياد، من صعوبات مالية.

يشار هنا إلى أنها ليست المرة الأولى، التي ينتقد فيها ترامب "أمازون"، حيث قال في تغريدات سابقة إن "أمازون" لا تدفع ضرائب عادلة، الأمر الذي يضر تجار التجزئة الآخرين.

المصدر: وكالات  

فريد غايرلي

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