استثمارات قطرية جديدة في بريطانيا

ستضخ قطر استثمارات جديدة في المملكة المتحدة بحجم 5 مليارات جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي تغطي مجالات مختلفة مثل الطاقة والصحة والتجارة والتعليم.

وكان منتدى "قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" قد مهد لهذه الاستثمارات، وستضخ قطر الاستثمارات عبر صناديق استثمارية مختلفة.

وجاءت الاستثمارات القطرية في وقت مهم للمملكة، التي بدأت إجراءات الخروج من الكتلة الأوروبية.

ووفقا لتصريحات وزير الدولة البريطاني، توبياس الوود، لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد ذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تعدى 35 مليار جنيه إسترليني وتشمل الاستثمارات مشروعات ضخمة.

وإلى جانب التعاون في مجال الاستثمارات، يسعى الجانبان لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، وتبلغ الصادرات القطرية إلى بريطانيا 2.7 مليار جنيه إسترليني، أما الصادرات البريطانية إلى قطر فتقدر بـ 2.6 مليار جنيه إسترليني.

وذكر وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، أن بريطانيا تسعى لمضاعفة الصادرات المتاحة لدعم التجارة الخارجية مع قطر كي تصل إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات القادمة.

المصدر: "الشرق"

فريد غايرلي