الصين تطلق قطار شحن يربطها بأوروبا عبر بيلاروس

انطلقت اليوم الأربعاء أولى رحلات قطارات شحن البضائع من مقاطعة "جيانغشي"، جنوب شرق الصين، إلى بيلاروس، ومنها إلى أوروبا، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق الواحد.

و"حزام واحد - طريق واحد" هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، تهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا.

وبواسطة هذه المبادرة تسعى بكين لتعزيز روابطها التجارية والاقتصادية مع دول العالم، ولاسيما مع دول أوروبا ومنها ألمانيا، إحدى أبرز أسواقها، حيث صدرت الصين بضائع وخدمات لألمانيا العام الماضي بقيمة 65 مليار دولار، وإلى المملكة المتحدة بقيمة 55 مليار دولار.

وتخطط الصين لتقليص فترة الشحن إلى أوروبا، فمثلا تستغرق عملية الشحن إلى ألمانيا 31 – 34 يوما، وبفضل قطارات الشحن الجديدة، والتي تمر عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروس وبولندا، قبل الوصول إلى ألمانيا، ستتقلص مدة النقل بواقع 20 يوما لتصبح 11 – 14 يوما.

وقبل إطلاق رحلات القطارات من مقاطعة جيانغشي، أطلقت الصين رحلات من مدن أخرى ففي يوليو/تموز 2013 انطلقت الرحلات من "تشنغتشو"، وازداد عدد الرحلات عبر هذا المسار من واحدة شهريا إلى 8 رحلات ذهابا وإيابا أسبوعيا.

وبحسب شركة "تطوير وتشييد محور تشنغتشو الدولي"، وهي الشركة المشغلة لهذا الخط الحديدي، فإن نحو 520 ألف طن من البضائع بقيمة 5.2 مليار دولار نقلت منذ بدء تشغيل قطارات الشحن بين "تشنغتشو - ألمانيا.

وتنقل القطارات ما يزيد على 1300 نوع من السلع إلى 121 مدينة في 24 دولة في الاتحاد الأوروبي وروسيا ووسط آسيا. وسجل عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا رقما جديدا هذا العام متجاوزا 3000 رحلة مرت عبر 57 خطا حديديا يربط بين القارتين، بحسب ما ذكرت شركة السكك الحديدية الصينية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي