الصين تتربع على عرش أقوى اقتصادات العالم في 2032

أظهر تقرير صدر عن مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال في لندن، أنه من المتوقع أن تتخطى الصين الولايات المتحدة اقتصاديا، بحلول عام 2032 لتتربع على عرش القوى الاقتصادية في العالم.

وتوقع التقرير، الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أمس الثلاثاء، أن يكون ترتيب أكبر أربع قوى اقتصادية في العالم بحلول عام 2032 كالتالي الصين الولايات المتحدة الهند واليابان.

وأضاف التقرير أن اقتصادات دول مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا ستحتل مراكز متقدمة بحلول عام 2032.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتفوق الاقتصاد الهندي العام المقبل على نظيريه الفرنسي والمملكة المتحدة ليحل في المركز الخامس في ترتيب أكبر قوة اقتصادية. كذلك أشار إلى أنه من المتوقع أن تصبح الهند بحلول عام 2027 ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي