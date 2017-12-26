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سعر برميل النفط يتجاوز 67 دولارا لأول مرة منذ مايو عام 2015

مال وأعمال

سعر برميل النفط يتجاوز 67 دولارا لأول مرة منذ مايو عام 2015
Globallookpress Nikolay Gyngazov
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لامست أسعار النفط أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام وسط تعاملات خفيفة يوم الثلاثاء، مدعومة بتفجير في خط أنابيب لنقل الخام في ليبيا وتخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة "أوبك".

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بما يعادل 2.64%، وتجاوز سعر النفط مستوى 67 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 18 مايو عام 2015.

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وقال مصدر نفطي ليبي إن ليبيا خسرت حوالي 90 ألف برميل يوميا من النفط الخام بسبب تفجير خط أنابيب يغذي ميناء السدر. وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط ما زالت تعكف على تقييم الأضرار.

وفي وقت سابق قال مصدر عسكري ليبي إن مسلحين زرعوا متفجرات في خط الأنابيب.

هذا، وصعد برنت 47% منذ منتصف 2017. وتعكف روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على كبح الإنتاج من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار.

وبدأ سريان اتفاق خفض الإنتاج في يناير الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية 2018.

المصدر: "رويترز" + وكالات

ياسين المصري

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