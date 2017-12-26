بوتين يشيد بعمل الحكومة والمصرف المركزي

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بنشاط القسم الاقتصادي في الحكومة الروسية بعمل مصرف روسيا المركزي، مشيرا إلى المستوى القياسي المنخفض للتضخم في البلاد في هذا العام.

وقال فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع أعضاء الحكومية الفيدرالية الروسية: "أود استغلال وجودها (رئيسة المصرف المركزي إلفيرا نبيولينا)، والقول إن الفضل يعود بالمقام الأول طبعا إلى عمل المصرف المركزي، ولكن كان من المستحيل القيام دون مساهمة الكتلة الاقتصادية للحكومة، بكل ما تمكنا من تحقيقه ووصلنا بالتضخم إلى هذا المستوى القياسي المتدني. وهو أمر يعتبر من دون شك إنجازا في السنوات الأخيرة".

وكانت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، قد صرحت في حديث لوكالة تاس بأن معدل التضخم في روسيا في الوقت الراهن بلغ على أساس سنوي 4.1%.

وذكرت السيدة نابيولينا أن قطاع الأعمال الوطني شعر بالأثر الإيجابي لهذه النزعة في الاقتصاد، وقالت: "نحن نشاهد ذلك في النمو الاقتصادي وفي نمو حجم الاستثمارات".

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المصدر: وكالات

ادوارد سافين