 
مباشر

بوتين يشيد بعمل الحكومة والمصرف المركزي

مال وأعمال

بوتين يشيد بعمل الحكومة والمصرف المركزي
Reuters
الرئيس فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/joba

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بنشاط القسم الاقتصادي في الحكومة الروسية بعمل مصرف روسيا المركزي، مشيرا إلى المستوى القياسي المنخفض للتضخم في البلاد في هذا العام.

وقال فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع أعضاء الحكومية الفيدرالية الروسية: "أود استغلال وجودها (رئيسة المصرف المركزي إلفيرا نبيولينا)، والقول إن الفضل يعود بالمقام الأول طبعا إلى عمل المصرف المركزي، ولكن كان من المستحيل القيام دون مساهمة الكتلة الاقتصادية للحكومة، بكل ما تمكنا من تحقيقه ووصلنا بالتضخم إلى هذا المستوى القياسي المتدني. وهو أمر يعتبر من دون شك إنجازا في السنوات الأخيرة".

وكانت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، قد صرحت في حديث لوكالة تاس بأن معدل التضخم في روسيا في الوقت الراهن بلغ على أساس سنوي 4.1%.

وذكرت السيدة نابيولينا أن قطاع الأعمال الوطني شعر بالأثر الإيجابي لهذه النزعة في الاقتصاد، وقالت: "نحن نشاهد ذلك في النمو الاقتصادي وفي نمو حجم الاستثمارات".

إقرأ المزيد
البنك المركزي الروسي أهم أحداث الاقتصاد الروسي خلال 2017

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة