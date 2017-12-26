أوكرانيا تتكبد غرامات "خيالية" لتأخرها عن سداد مستحقات "غازبروم"

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية ألكسندر مدفيديف، أن "غازبروم" لم تستلم بعد من شركة "نفطوغاز" الأوكرانية الأموال، التي قضت محكمة التحكيم في ستوكهولم بدفعها.

وأضاف مدفيديف أن الشركة الأوكرانية سيتوجب عليها دفع 600 ألف دولار عن كل يوم تتأخر فيه عن سداد الأموال، التي قضت محكمة التحكيم بدفعها.

وحكمت محكمة التحكيم في ستوكهولم الجمعة الماضي، بأن تدفع الشركة الأوكرانية أكثر من 2 مليار دولار عن الغاز المورد لصالح "غازبروم"، وكذلك بدفع فائدة من 22 ديسمبر/كانون الأول إلى تاريخ الدفع بنسبة 0.03% لكل يوم تخلف.

ويعني ذلك أن على أوكرانيا الآن، دفع غرامة تبلغ 1.8 مليار دولار، لتأخرها 3 أيام عن سداد الأموال المستحقة لـ "غازبروم".

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كما يلزم الحكم الجانب الأوكراني بشراء 4 مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل سنويا من روسيا ابتداء من مطلع العام 2018، وذلك بموجب العقد المبرم بين الجانبين.

جاء ذلك بعد أن خاضت "غازبروم" معركة قضائية ضد "نفطوغاز" منذ منتصف العام 2014، لتقاعسها عن سداد ثمن كميات الغاز الروسي المورد لها بسبب خلاف بشأن الأسعار، وعدم التزامها ببنود عقد التوريد، وبالأخص البند "خذ أو ادفع".

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي