مصرفي يحذر الولايات المتحدة من توسيع العقوبات ضد روسيا

حذر غيرمان غريف رئيس مصرف "سبيربنك" الولايات المتحدة من مغبة فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا، وقال إن "الحرب الباردة" ستبدو كـ "لهو الأطفال" في حال توسيع العقوبات ضد موسكو.

وخلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية نشرت اليوم الاثنين، قال غريف إنه من "غير المعقول" أن يتم فصل روسيا عن منظمومة المصارف العالمية "سويفت"، وذلك في إطار عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة.

و"سويفت" هي منظومة تربط بين الهيئات المالية والبنوك في 210 بلدان في العالم، وتسمى المؤسسة الروسية في إطار "سويفت" بـ"روس سويفت". وتهدف المنظومة إلى تقديم أحدث الوسائل في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين المؤسسات المالية.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن سياسيين في الغرب يريدون إيقاف روسيا عن استخدام منظومة "سويفت" منذ عام 2014، عندما تم فرض أولى العقوبات ضد موسكو على خلفية لأزمة الأوكرانية.

وقال غريف، رئيس مصرف "سبيربنك"، أكبر المصارف العاملة في روسيا: "إلى الآن اعتبرت هذه الخطوة، إلا أنه من المقرر أن يبحث الكونغرس في مطلع فبراير مسألة تشديد العقوبات ضد روسيا، وذلك بعد إجراء تقييم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صدق في أغسطس/آب الماضي، قانونا بشأن توسيع العقوبات ضد روسيا، على أن يجتمع الكونغرس بعد 6 أشهر من ذلك للنظر في مسألة تشديد العقوبات.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي