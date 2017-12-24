تراجع بورصات الخليج.. والمصرية ترتفع لمستوى قياسي

تراجعت البورصات الخليجية، اليوم الأحد، بسبب غياب الكثير من المستثمرين الأجانب بمناسبة عطلة عيد الميلاد، بينما وصلت بورصة مصر لمستوى قياسي.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 0.4% إلى مستوى عند 7181 نقطة، كما هبط مؤشر بورصة دبي 0.5% إلى مستوى 3349 نقطة.

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وفي أبوظبي نزل المؤشر العام للسوق 0.5 % وسط أدنى مستوى للتعاملات هذا العام إلى مستوى 4320 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.3% إلى 8600 نقطة.

كما انخفض مؤشر البورصة الكويتية 1.1% إلى 6343 نقطة، لكن سهم مجموعة الصناعات الوطنية، الأكثر نشاطا في السوق، ارتفع 1.3% بعدما قالت الشركة إنها اتفقت على بيع حصتها البالغة 24 بالمئة في مجموعة المطار الدولي الأردنية وستحقق ربحا قدره 15.9 مليون دينار (52.6 مليون دولار).

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة عمان 0.2% إلى 5055 نقطة.

وخلافا للبورصات الخليجية، فقد قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 % إلى 14791 نقطة، كما زاد مؤشر بورصة البحرين 0.4% إلى 1286 نقطة.

المصدر: رويترز

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