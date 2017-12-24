شركة الكويت القابضة تنسحب من مطار الأردن الدولي

أعلنت شركة مجموعة الصناعات الكويتية القابضة، توقيع اتفاق نهائي لبيع كامل حصتها في شركة مطار الأردن الدولي، بقيمة 44.43 مليون دينار كويتي ( 147.6 مليون دولار).

ويدير مجموعة المطار الدولي حاليا، مطار الملكة علياء الدولي في عمان (أكبر مطار في الأردن)، الذي استقبل العام الماضي 7 ملايين مسافر، وتملك الحكومة 54 % منه.

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وأوضحت الشركة المدرجة في بورصتي الكويت ودبي في بيان، اليوم الأحد، أن عملية البيع على حصتها البالغة 24 %، حصلت مع تحالف شركات بقيادة مجموعة مشغلي مطار شارل ديغول في باريس (ADP).

ويضم التحالف إلى جانب مجموعة ADP، كلا من مستثمري البنى التحتية الفرنسية (ميريديام) وشركة البحرين لإدارة الأصول (اسما كابيتال بارتنرز)، وفق بيانات سابقة.

وبحسب بيان الشركة الكويتية، فيتوقع تحقيق 15.9 مليون دينار كويتي (52.7 مليون دولار) أرباحا لإبرام صفقة البيع.

وتأسست مجموعة المطار الدولي (شركة أردنية) في مايو/ أيار 2007 وتختص بإعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.

المصدر: الأناضول

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