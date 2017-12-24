العراق يحظر استيراد الدواجن من السعودية

أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن حظر استيراد الدواجن ومشتقاتها من المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المنع يأتي على أساس إصدارات منظمة الصحة الحيوانية العالمية.

وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي: "دائرة البيطرة التابعة للوزارة أصدرت منعا بموجب الصلاحيات المخولة للوزير بحظر استيراد الدواجن ومشتقاتها من المملكة"، عازيا السبب إلى "ظهور مرض إنفلونزا الطيور في السعودية".

وأشار القيسي إلى أن "المنع يأتي على أساس إصدارات منظمة الصحة الحيوانية العالمية التي تنظم التجارة الدولية على ضوء الموقف الوبائي لدول العالم".

وأضاف أن "الحظر سيشمل جميع لحوم الدواجن والطيور، ومنتوجاته من البيض والريش".

يذكر أن "العراق يتخذ بين الحين والآخر إجراءات وقائية بحظر استيراد الطيور والدواجن من الدول التي تظهر بها إصابات بإنفلونزا الطيور بعد انتشار هذا المرض بشكل كبير في عام 2009 في الكثير من دول العالم".

المصدر: السومرية نيوز

هاشم الموسوي