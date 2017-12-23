روسيا تبحث تنفيذ مشاريع نووية في الهند

بحث ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، مع رئيس وزراء الهندي، ناريندرا مودي، مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النووية.

وكتب روغوزين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، اليوم السبت: " ناقشت مع رئيس الوزراء الهندي مودي مشروعات جديدة للتعاون في مجال الطاقة النووية والتكنولوجيا الفائقة".

وفي مارس الماضي، سلمت شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة، الوحدة الثانية لمحطة الطاقة النووية "كودانكولام" إلى الجانب الهندي مع ضمان التشغيل.

С премьер-министром Индии Н.Моди обсудили новые проекты сотрудничества в области ядерной энергетики и высоких технологий pic.twitter.com/chZHdRIRXc — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) December 23, 2017

(لفترة الصيانة)، علما أنه خلال فترة الصيانة تختبر سلامة عمل وحدة الطاقة في نظام الطاقة الاسمي، ثم بعد هذه الفترة، ستسلم الوحدة للطرف الهندي بشكل نهائي. على أن تستمر فترة الضمان العملية حتى 30 مارس 2018.

وتقوم روسيا ببناء محطة "كودانكولام" الكهروذرية في ولاية "تاميل نادو" الهندية الجنوبية، على أساس الاتفاقية التي وقعتها الحكومتان الروسية والهندية في عام 1998.

وتم تشغيل الوحدة الأولى من هذه المحطة وانضمامها إلى المنظومة الوطنية الهندية للطاقة الكهربائية في عام 2013. وفي أواخر عام 2014، تم تسليمها إلى الجانب الهندي للاستخدام خلال عام واحد تحت ضمان الجانب الروسي. ثم شهد عام 2015 عملية إعادة تحميل الوقود النووي وإعادة تشغيل الوحدة ككل.

وخلال زيارة مودي إلى موسكو العام الماضي، وقع مع روسيا حزمة من الاتفاقيات الثنائية تخص تسهيل الحصول على التأشيرة (الفيزا) لرجال الأعمال في البلدين، وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة النووية والمواصلات والنفط.

واقترح الرئيس بوتين تنظيم لقاءات لأوساط رجال الأعمال في البلدين مرتين في السنة، معربا عن رغبته بالمشاركة فيها، ومؤكدا أن موسكو مهتمة بزيادة منتوجات الشركات الهندية في روسيا، وبتنشيط تطوير التعاون الثنائي.

المصدر: وكالات روسية

ناديجدا أنيوتينا