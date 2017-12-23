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نوفاك: مستعدون لخروج سلس من اتفاق "أوبك"

مال وأعمال

نوفاك: مستعدون لخروج سلس من اتفاق
Sputnik Алексей Витвицкий
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
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أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده جاهزة لمناقشة الخروج السلس من اتفاق خفض إنتاج النفط بعد بلوغه الهدف المرجو منه في السوق.

وقال نوفاك، على هامش مؤتمر حزب روسيا الموحدة، اليوم السبت: "نعم سنناقش هذه القضايا أي مسألة الخروج من صفقة (أوبك) بعد استعادة السوق لتوازنها، لدينا جميعا استراتيجية مشتركة".

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وأضاف نوفاك: "يجب أن تكون لدينا استراتيجية واضحة ومفهومة للسوق
أعتقد أن استعادة السوق للتوازن  قد يحدث في الربعين الثالث والرابع من عام 2018".

وكشف نوفاك أن اجتماع لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق الذي سيعقد في 21-22 يناير المقبل بسلطنة عمان، سيبحث في نتائج الأداء الحالي للاتفاق وتأثيره على السوق بعد تمديده حتى نهاية 2018.

وحول مستوى صادرات روسيا من النفط، أكد نوفاك، أنها بقيت عند مستويات 2016 بنحو 255-257 مليون طن.

المصدر: تاس

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