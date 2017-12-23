انكماش كبير في الاقتصاد الفنزويلي

سجل الاقتصاد الفنزويلي انكماشا بنسبة 16.5% في 2016 بحسب ما جاء في تقرير لحكومة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

يأتي ذلك نتيجة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية ما قلص إيرادات هذه الدولة الغنية بالنفط، إذ انخفضت إيرادات القطاع النفطي بنسبة 9.9% وفي القطاعات غير النفطية بنسبة 16.1%.

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وبحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم 274.4% والبطالة 7.5% خلال 2016.

وأشار التقرير إلى أن حجم المشتريات بلغ 16.4 مليار دولار أي نصف ما سُجل في العام السابق.

واعتبر التقرير أن 11.3% من السكان في حالة "الفقر المدقع" في العام 2014، وهي السنة الأخيرة التي توفرت أرقام بشأنها.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة منذ 2014 بسبب تدهور أسعار النفط، الذي يشكل 96 % من العائدات، وما زاد الطين بلة اشتداد حدة التوتر مع واشنطن مؤخرا بعد أن فرضت على كراكاس عقوبات اقتصادية.

المصدر: أ ف ب

ناديجدا أنيوتينا