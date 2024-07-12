وأفادت مؤسسة "روسكونغرس" المسؤولة عن تنظيم المنتدى، بأن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين وقع على أمر حول إعفاء المشاركين في المنتدى من التأشيرة، وسيكون القرار ساريا في الفترة من 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من هذا العام.

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ومن المقرر عقد نسخة هذا العام من منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسية في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر 2024.

ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يبحث فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.

وبلغت حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي في نسخته في العام الماضي 2023 من اتفاقات وعقود بقيمة 3.818 تريليون روبل.

المصدر: RT