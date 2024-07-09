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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 12:46 GMT

    روسيا والهند تبحثان استغلال طاقات ممر الشمال البحري في التجارة الدولية

    أعلنت شركة "روساتوم" الروسية أن روسيا والهند تبحثان استغلال ممر الشمال عبر مياه روسيا بالدائرة القطبية الشمالية، وإطلاق خط نقل دولي باستغلال موانئ شرقي روسيا على المحيط الهادئ.

    روسيا والهند تبحثان استغلال طاقات ممر الشمال البحري في التجارة الدولية
    Aleksei Maishev / Sputnik

    وأضافت أن الجانبين يبحثان التعاون في إطار "المشروع الأورواسي لترانزيت الحاويات" الهادف لإطلاق أول خط للترانزيت البري من وإلى موانئ روسيا الشمالية، ومنها عبر الممر البحري الشمالي وصولا إلى المحيط الهندي عبر موانئ الشرق الأقصى الروسي. 

    وكان وزير تنمية المناطق الشرقية الروسي أليكسي تشكونكوف قد أعلن في وقت سابق عن نية روسيا والهند خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في سبتمبر المقبل، بحث التعاون في بناء سفن الشحن في الأحواض الروسية لتلبية حاجة الممر الشمالي لسفن الحاويات.

    وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ. ومن المتوقع أن يصبح طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا.

    وتعمل روسيا بخطى حثيثة على تطويره، حيث تواصل شركة "روساتوم" الحكومية تصنيع عدد إضافي من كاسحات الجليد لشق طرق السفن التجارية، ورفد أسطولها الأكبر عالميا من الكاسحات العاملة بالطاقة النووية والذي يعدّ خمسين كاسحة.

    المصدر: RT

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