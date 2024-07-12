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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 12:59 GMT

    أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي

    يتمثل الهدف الرئيسي المعلن لصندوق النقد الدولي في مساعدة البلدان لتجاوز مشاكلها الاقتصادية وتقديم قروض وبرامج لمساعدة هذه الدول.

    أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي
    Globallookpress

    والصندوق عبارة عن مؤسسة مالية تأسست في 1944 ومقرها واشنطن، ويبلغ عدد أعضائها حاليا 190 دولة. ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز، ويعمل على استقرار أسعار الصرف.

    ومن أساسيات عمله يفرض الصندوق على الدول المقترضة أن تستشيره حول الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها.

    وفيما يلي ترتيب أكبر 10 دول استدانة من صندوق النقد الدولي بناء على بيانات لمطلع يوليو الجاري بحسب بيانات الصندوق:

    أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي

    المصدر: RT +نوفوستي

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