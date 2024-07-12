أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي
يتمثل الهدف الرئيسي المعلن لصندوق النقد الدولي في مساعدة البلدان لتجاوز مشاكلها الاقتصادية وتقديم قروض وبرامج لمساعدة هذه الدول.
والصندوق عبارة عن مؤسسة مالية تأسست في 1944 ومقرها واشنطن، ويبلغ عدد أعضائها حاليا 190 دولة. ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز، ويعمل على استقرار أسعار الصرف.
ومن أساسيات عمله يفرض الصندوق على الدول المقترضة أن تستشيره حول الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها.
وفيما يلي ترتيب أكبر 10 دول استدانة من صندوق النقد الدولي بناء على بيانات لمطلع يوليو الجاري بحسب بيانات الصندوق:
المصدر: RT +نوفوستي
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