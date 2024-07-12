والصندوق عبارة عن مؤسسة مالية تأسست في 1944 ومقرها واشنطن، ويبلغ عدد أعضائها حاليا 190 دولة. ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز، ويعمل على استقرار أسعار الصرف.

ومن أساسيات عمله يفرض الصندوق على الدول المقترضة أن تستشيره حول الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها.

وفيما يلي ترتيب أكبر 10 دول استدانة من صندوق النقد الدولي بناء على بيانات لمطلع يوليو الجاري بحسب بيانات الصندوق:

المصدر: RT +نوفوستي