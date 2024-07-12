وقال ميشوستين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "سنناقش اليوم الوضع الحالي في الاقتصاد، لا تزال الديناميكيات مرتفعة".

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وأضاف: "في مايو تسارع النمو قليلا مقارنة بأبريل، إلى 4.5%، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الإحصائيات لمدة خمسة أشهر، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 5% مقارنة بالفترة (السابقة) نفسها".

وتابع: "هذه النتائج أعلى بكثير من العام الماضي، على الرغم من كل المحاولات الخارجية لإيقافنا".

وفي وقت سابق، قالت مجلة Myśl Polska الأسبوعية البولندية، إن معدل التنمية في روسيا أعلى من معدل الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية ضدها.

وذكرت الجمارك الفيدرالية الروسية أن المستوردين من الدول غير الصديقة خسروا على مدى عامين من العقوبات حوالي 21 تريليون روبل (256.5 مليار دولار) بسبب عدم حصولهم على البضائع الروسية.

وفي ذات الوقت، تمكنت روسيا من إعادة توجيه سلع بقيمة هذا المبلغ إلى دول أخرى وحصلت حتى على فائدة قدرها 5 تريليون روبل.

المصدر: RT