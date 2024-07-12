مباشر

الطلبات الأخيرة

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 09:29 GMT

    ميشوستين يعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024

    أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ارتفع بنسبة 5%، مشيرا إلى أنه أعلى بكثير من التوقعات.

    ميشوستين يعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024
    Sputnik

    وقال ميشوستين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "سنناقش اليوم الوضع الحالي في الاقتصاد، لا تزال الديناميكيات مرتفعة".

    وأضاف: "في مايو تسارع النمو قليلا مقارنة بأبريل، إلى 4.5%، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الإحصائيات لمدة خمسة أشهر، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 5% مقارنة بالفترة (السابقة) نفسها".

    وتابع: "هذه النتائج أعلى بكثير من العام الماضي، على الرغم من كل المحاولات الخارجية لإيقافنا".

    وفي وقت سابق، قالت مجلة Myśl Polska الأسبوعية البولندية، إن معدل التنمية في روسيا أعلى من معدل الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية ضدها.

    وذكرت الجمارك الفيدرالية الروسية أن المستوردين من الدول غير الصديقة خسروا على مدى عامين من العقوبات حوالي 21 تريليون روبل (256.5 مليار دولار) بسبب عدم حصولهم على البضائع الروسية.

    وفي ذات الوقت، تمكنت روسيا من إعادة توجيه سلع بقيمة هذا المبلغ إلى دول أخرى وحصلت حتى على فائدة قدرها 5 تريليون روبل.

     

     

    المصدر: RT

     

     

     

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    أخبار العالم

    زلة جديدة.. بايدن يخطئ في قمة الناتو ويعطى الكلمة للرئيس بوتين بدلا من زيلينسكي (فيديو)

    أخبار العالم

    زاخاروفا تعلق على وصف بايدن لبوتين بـ"رئيس أوكرانيا"

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم

    "الزلة التي قصمت ظهر البعير" في قمة "الناتو" تثير موجة من السخرية في مواقع التواصل (فيديوهات)

    أخبار العالم العربي

    نصر الله: لا تأتي من الولايات المتحدة و"معسكرها المتقدم إسرائيل" ثقافة حياة بل ثقافة موت ودمار

    أخبار العالم

    المبعوث الأمريكي لغالانت: واشنطن سترسل شحنة من "الأسلحة الحيوية" إلى إسرائيل في الأيام المقبلة

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا

    أخبار العالم

    موقع عبري يكشف عن اجتماع غير عادي عقده نتنياهو بعد إحراز تقدم في مفاوضات الصفقة مع حماس

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لقوات وآليات إسرائيلية في حي الشجاعية (فيديو)