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    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 10:46 GMT

    روسيا تؤكد اهتمامها بتوسيع مشاركة بيلاروس في إنتاج الطائرات

    أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين عن اهتمام روسيا بتوسيع مشاركة بيلاروس في إنتاج وتصنيع الطائرات.

    روسيا تؤكد اهتمامها بتوسيع مشاركة بيلاروس في إنتاج الطائرات
    Sputnik

    وقال غالوزين اليوم الجمعة: "الصناعيون الروس مهتمون بتوسيع مشاركة (الشركات البيلاروسية) في مشاريع تصنيع الطائرات الروسية الحالية وفي إنشاء طائرات مشتركة وهذا الأمر يلبي تماما أهداف تعزيز السيادة التكنولوجية وتعميق التعاون الصناعي في الدولة الاتحادية (بين روسيا وبيلاروس)".

    وأضاف الدبلوماسي الروسي أن بيلاروس تمتلك قاعدة الإنتاج والموارد البشرية اللازمة، وقال: "تم توطيد تعاون فعال مع مصنع مينسك للطيران المدني رقم 407، الذي ينتج مكونات للطائرة الروسية متوسطة المدى "إم إس 21" وتهدف الخطط إلى زيادة حجم الطلبات وتوسيع نطاق المنتجات المصنعة في الشركات البيلاروسية".

    كذلك أشار إلى أن موسكو ومينسك تعملان على مشروع مشترك لإنتاج طائرات خفيفة، والتي يزداد الطلب عليها لإنشاء شبكة واسعة من الطرق الجوية الإقاليمية التي تلبي متطلبات اليوم.

    ولفت إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بشأن التطوير والإنتاج المشترك لطائرة "أوسفي" ذات 19 مقعدا في بيلاروس بعد المفاوضات بين رئيسي حكومتي روسيا وبيلاروس في 15 أبريل الماضي في موسكو.

    وقال غالوزين إنه "منذ بداية العمل المشترك، شارك الخبراء من بيلاروس في جميع أعمال البحث والتطوير في هذا المشروع، ومن المخطط إنتاج نحو 90 طائرة بحلول عام 2030". 

    كما تحدث الدبلوماسي عن جهود تجري لدراسة إمكانية الإنتاج المشترك وصيانة طائرات "بايكال" ذات التسعة مقاعد.

    وتربط روسيا وبيلاروس علاقات استراتيجية وعميقة، إذ يتعاون البلدان في مختلف المجالات والمشاريع ويعملان على زيادة التبادل التجاري ومواجهة العقوبات والقيود الغربية.

    المصدر: نوفوستي

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