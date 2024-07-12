إقرأ المزيد حجم التجارة بين الصين وروسيا يزداد بنسبة 26.3 بالمئة في عام 2023

وأفاد تقرير نشرته الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الجمعة، بأنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، صدرت الصين إلى روسيا بضائع بقيمة 51.661 مليار دولار، بانخفاض 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بينما ازدادت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 3.9%، لتصل إلى 65.213 مليار دولار.

وخلال شهر يونيو الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 20.249 مليار دولار، حيث صدرت روسيا إلى الصين بضائع بقيمة 10.366 مليار دولار واستوردت منها بضائع بقيمة 9.883 مليار دولار.

وارتفع حجم التجارة بين الصين وروسيا في عام 2023 بنسبة 26.3%، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 240.11 مليار دولار.

وسبق أن حدد قادة روسيا والصين هدف مضاعفة حجم التجارة، ليصل من 100 مليار دولار سنويا في 2018 إلى 200 مليار بحلول عام 2024، وتم تحقيق هذا الهدف في نوفمبر 2023.

في المقابل، أشارت إحصائية الجمارك الصينية إلى تراجع طفيف لحجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال الأشهر الستة الماضية، ليصل إلى 322.63 مليار دولار، فيما ظلت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد آسيان والاتحاد الأوروبي.

وفقا لبيانات الجمارك الصينية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتبلغ 241.265 مليار دولار، في حين استوردت الصين من الولايات المتحدة بضائع بقيمة 81.368 مليار دولار بانخفاض 4.9% مقارنة نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال يونيو بلغ حجم التجارة بين البلدين 59.247 مليار دولار، حيث صدرت الولايات المتحدة إلى الصين بضائع بقيمة 13.735 مليار دولار، بينما بلغت قيمة استيرادها منها 45.512 مليار دولار.

وفي نهاية عام 2023، انخفض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 11.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 664.45 مليار دولار.

المصدر: وكالات