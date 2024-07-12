وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي زاد الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، بينما أكدت بكين أنها ستتخذ عدة إجراءات في سياق الرد على القرار كتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية وفرض رسوم جمركية مماثلة.

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وأوضحت الصحيفة أنه: "من الممكن حدوث المزيد من النزاعات مع بكين، حيث سيستخدم الاتحاد الأوروبي أنواعا جديدة من الأسلحة التجارية في المستقبل القريب".

وأعربت متحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ عن احتجاج الصين على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما تعويضية أولية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، محذرة من اتخاذ بكين إجراءات مضادة.

وتعني الرسوم التعويضية الأولية أنه يجب على الموردين تقديم ضمانات مصرفية في هذه المرحلة بدلا من الدفع الفعلي للرسوم. وسيبدأ التحصيل الفعلي للرسوم في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي لقرار نهائي بفرضها، الأمر الذي قد يحدث في الخريف القادم. وأشارت بروكسل إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق مع بكين لحل هذه المشكلة حتى هذا الوقت.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الرسوم المقبلة قد تتراوح بين 17.4% و37.6% اعتمادا على الشركة المصنعة. سيتم تطبيق الرسوم التالية على الشركات الصينية الثلاث: شركة "بيد" (BYD) - 17.4%، شركة "جيلي" (Geely) - 19.9%، شركة "سايك" (SAIC) - 37.6%. أما شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى التي قالت المفوضية الأوروبية إنها تعاونت معها في التحقيق فستخضع لرسوم بنسبة 20.8% والشركات التي لم تتعاون معها في التحقيق ستخضع لرسوم بنسبة 37.6%. وطلبت شركة "تيسلا" الأمريكية من الاتحاد الأوروبي حساب معدل رسوم الاستيراد الفردي لسياراتها الكهربائية المصنوعة في الصين.

المصدر: إيكونوميست