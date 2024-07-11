روسيا والإمارات تسجلان رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري
أشار رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بين روسيا والإمارات في العام الماضي لتبلغ رقما قياسيا تجاوز 10 مليارات دولار.
وقال المسؤول على هامش فعاليات معرض "إينوبروم 2024" الصناعي الدولي: "حطمت روسيا والإمارات العربية المتحدة، رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري، أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي".
مسؤول إمارتي: "إينوبروم" منصة مهمة للتعاون حيث تجمع الشركات الصناعية تحت سقف واحد
وتستضيف يكاترينبورغ الروسية في الفترة من 8 حتى 11 يوليو الجاري أنشطة معرض "إينوبروم" الدولي للصناعة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة.
وتناقش فعاليات المعرض التعاون في مجال الصناعة، وسبل دخول الصناعات الروسية لأسواق جديدة، وتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.
المصدر: سبوتنيك
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