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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 14:02 GMT

    روسيا والإمارات تسجلان رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري

    أشار رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بين روسيا والإمارات في العام الماضي لتبلغ رقما قياسيا تجاوز 10 مليارات دولار.

    روسيا والإمارات تسجلان رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري
    Sputnik

    وقال المسؤول على هامش فعاليات معرض "إينوبروم 2024" الصناعي الدولي: "حطمت روسيا والإمارات العربية المتحدة، رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري، أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي".

    وتستضيف يكاترينبورغ الروسية في الفترة من 8 حتى 11 يوليو الجاري أنشطة معرض "إينوبروم" الدولي للصناعة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة.

    وتناقش فعاليات المعرض التعاون في مجال الصناعة، وسبل دخول الصناعات الروسية لأسواق جديدة، وتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.

    المصدر: سبوتنيك

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