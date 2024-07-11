وقال المسؤول على هامش فعاليات معرض "إينوبروم 2024" الصناعي الدولي: "حطمت روسيا والإمارات العربية المتحدة، رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري، أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي".

وتستضيف يكاترينبورغ الروسية في الفترة من 8 حتى 11 يوليو الجاري أنشطة معرض "إينوبروم" الدولي للصناعة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة.

وتناقش فعاليات المعرض التعاون في مجال الصناعة، وسبل دخول الصناعات الروسية لأسواق جديدة، وتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.

المصدر: سبوتنيك