وقال المسؤول، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات المعرض الصناعي "إينوبروم"، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز خلال مشاركتها في الحدث على تبادل التعاون والشراكات والتعريف بالقطاعات ذات الأولوية ضمن إستراتيجية التنمية الصناعية بدولة الإمارات والممكنات المتاحة التي تسهم في تعزيز النمو المستدام للأعمال.

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وأكد السويدي أن الإمارات بوابة إنتاجية ولوجستية رئيسية ووجهة عالمية للصناعات الرئيسية والمستقبلية مثل الهيدروجين، وتكنولوجيا المناخ وتعد الدولة المفضلة للشركات ورواد الأعمال والمواهب وتقدم بيئة أعمال للنمو والتوسع.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن معرض "إينوبروم 2024" الصناعي الدولي هو منصة مهمة للتبادل والتعاون حيث تجمع الشركات الصناعية تحت سقف واحد، معربا عن شكره لروسيا على هذه الفرصة كون دولة الإمارات "ضيف شرف" الحدث لهذا العام.

وأشار السويدي إلى أن معرض "إينوبروم 2024" يتيح التواصل مع عشرات الآلاف من الزوار من أكثر من 50 دولة مما يساعد في تعزيز التعاون وبحث فرص الشراكة، موضحا أن مشاركة دولة الإمارات تأتي في سياق تدعيم مجالات التعاون المختلفة مع شركائها من حول العالم وتعزيز العلاقات المشتركة بما ينعكس على دفع وتعزيز مسارات التنمية والمستدامة.

وأضاف السويدي أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حريصة على عرض إستراتيجيتها الصناعية الإماراتية ومبادرات مثل "اصنع في الإمارات" أمام الشركات الصناعية الدولية ورواد الأعمال وتعريف الدول المشاركة والعارضين بالقطاع الصناعي الإماراتي.

وتستضيف يكاترينبورغ الروسية في الفترة من 8 حتى 11 يوليو الجاري أنشطة معرض "إينوبروم" الدولي للصناعة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة.

وتناقش فعاليات المعرض التعاون في مجال الصناعة، وسبل دخول الصناعات الروسية لأسواق جديدة، وتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.

المصدر: وام