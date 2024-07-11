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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 13:30 GMT

    تقرير "أوبك" يشير إلى زيادة إنتاج النفط الليبي

    كشف تقرير لمنظمة "أوبك" عن ارتفاع إنتاج النفط الخام في ليبيا، العضو في المنظمة، خلال شهر يونيو الماضي بمقدار 24 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

    تقرير "أوبك" يشير إلى زيادة إنتاج النفط الليبي
    Globallookpress

    كما أشارت المنظمة في تقريرها الشهري، إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت أكبر انخفاض في إنتاج النفط الخام خلال الشهر نفسه، بينما سجلت ليبيا وفنزويلا أكبر زيادات في الإنتاج اليومي.

    وقبل أيام كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن خطتها لزيادة الإنتاج عبر شركة الواحة للنفط، بهدف رفع معدلات إنتاجها اليومي إلى 322 ألف برميل، كما حققت شركة السرير زيادة يومية في الإنتاج بلغت 7800 برميل، ضمن استراتيجيتها لتعزيز الإنتاج.

    المصدر: RT

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