كما أشارت المنظمة في تقريرها الشهري، إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت أكبر انخفاض في إنتاج النفط الخام خلال الشهر نفسه، بينما سجلت ليبيا وفنزويلا أكبر زيادات في الإنتاج اليومي.

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وقبل أيام كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن خطتها لزيادة الإنتاج عبر شركة الواحة للنفط، بهدف رفع معدلات إنتاجها اليومي إلى 322 ألف برميل، كما حققت شركة السرير زيادة يومية في الإنتاج بلغت 7800 برميل، ضمن استراتيجيتها لتعزيز الإنتاج.

المصدر: RT