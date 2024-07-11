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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 12:16 GMT

    في ثاني حادث خلال 48 ساعة.. نجاة 180 راكبا من كارثة جوية على متن "بوينغ" الأمريكية (فيديو)

    في حادث خطير هو الثاني في أقل من 48 ساعة، سقطت عجلة طائرة ركاب أمريكية من طراز "بوينغ 737" أثناء مرحلة الإقلاع من مطار بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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    وذكرت الأنباء أن أحدا لم يصب بأذى في هذه الحادثة ونشب أثناء عودة الطائرة للهبوط في المطار نفسه حريق صغير وتمت السيطرة عليه.

    وكان على متنها 174 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

    وقبل يومين، وقعت شركة "بوينغ" في ورطة جديدة بعد فقدان إحدى طائراتها عجلتها أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجلس.

    ويأتي ذلك كحلقة جديدة من مسلسل الانتكاسات والأعطال الفنية التي تراكمها المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال صناعة الطائرات.

    المصدر: RT

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